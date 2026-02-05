Nuevos brigadistas forestales se unen a la lucha contra incendios en Arteaga, Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- En un esfuerzo por fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios forestales y atender con mayor eficiencia las emergencias que se presenten en el municipio, Arteaga contará próximamente con 20 nuevos brigadistas forestales que se sumarán al personal ya existente en la zona.

La decisión forma parte de una estrategia conjunta entre autoridades estatales y municipales para ampliar la cobertura operativa en la temporada de incendios, especialmente en las áreas boscosas de la Sierra de Arteaga y sus cañones, que han sido históricamente puntos de atención ante conflagraciones que se han extendido desde años anteriores.

Aunque las autoridades municipales no han detallado aún las fechas exactas de incorporación de los nuevos combatientes, se explicó que estos elementos serán capacitados y equipados para integrarse a las brigadas rurales y coordinarse con Protección Civil, Bomberos y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en labores de prevención, combate y liquidación de incendios de manera formal y permanente.

La ampliación de brigadas responde a la creciente amenaza que representan los incendios forestales en la región: durante la última temporada, las autoridades reportaron que los incendios han llegado a consumir miles de hectáreas en zonas naturales cercanas a Arteaga, elevando la necesidad de más recursos humanos y técnicos para actuar de inmediato.

Autoridades locales recalcaron que la prevención sigue siendo una tarea central, por lo que se exhorta a la población a reportar cualquier conato de incendio al número de emergencias 9-1-1, y colaborar para mantener los bosques y espacios naturales bajo vigilancia constante.