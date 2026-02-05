Aseguran que control de velocidad no es recaudatorio

FRONTERA, COAHUILA.- El regidor de Transporte y Vialidad, Daniel Borrego, aseguró que el programa de control de velocidad implementado en el par vial de las calles Soledad y Emilio Carranza no tiene fines recaudatorios, como lo han señalado actores de otros partidos políticos, sino que busca prevenir accidentes fatales y proteger a la ciudadanía.

Indicó que desde el inicio del operativo, elementos de Tránsito han detenido a más de 30 automovilistas que circulaban a exceso de velocidad; sin embargo, aclaró que hasta el momento no se han aplicado infracciones, ya que únicamente se ha privilegiado el diálogo y la concientización para evitar conductas de riesgo al volante.

El regidor señaló que existen señalamientos falsos sobre la supuesta aplicación de multas elevadas por parte de la actual administración, lo cual calificó como una mentira. Explicó que incluso se lleva un registro de los conductores detenidos para dar seguimiento a los casos reincidentes, con quienes se ha reforzado la orientación preventiva.

Agregó que vecinos del sector Occidental han solicitado la intervención de las autoridades, luego de que meses atrás se registrara un accidente fatal en la zona, por lo que consideran necesario mantener las acciones de vigilancia y prevención para evitar que se repitan tragedias.