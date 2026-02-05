Rickettsiosis en Ramos Arizpe: intensifican acciones de prevención

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Ante la detección de posibles casos de rickettsiosis, autoridades de salud intensificaron acciones de prevención en la colonia Manantiales del Valle, donde se llevaron a cabo jornadas de fumigación, control de garrapatas y vigilancia epidemiológica para reducir riesgos entre la población.

Las labores se activaron tras el fallecimiento de dos menores de edad que presentaron síntomas asociados a esta enfermedad, la cual es transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas. La situación encendió las alertas sanitarias en la región sureste del estado, al tratarse de un padecimiento que puede avanzar de forma rápida y resultar mortal si no se atiende a tiempo.

Acciones de la autoridad

Personal de la Secretaría de Salud realizó recorridos casa por casa, donde se aplicaron fumigaciones dentro y fuera de los domicilios, además de llevar a cabo la revisión, desparasitación y resguardo temporal de mascotas, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión del vector.

Como parte del cerco sanitario, también se implementó un bloqueo epidemiológico para detectar posibles casos adicionales y brindar atención inmediata a personas que presenten síntomas como fiebre persistente, dolor corporal, erupciones en la piel o malestar general.

Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener patios limpios, evitar acumulación de basura, revisar frecuentemente a perros y gatos, así como permitir el acceso del personal de salud para las acciones preventivas. Asimismo, exhortaron a acudir de inmediato a una unidad médica ante cualquier señal de alarma, ya que el diagnóstico oportuno puede salvar vidas.