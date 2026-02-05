Rotary Club del Valle de Arizpe organiza carrera en Saltillo: Corre por la Educación 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Con la finalidad de apoyar causas educativas mediante la actividad física y promover la convivencia familiar, el Rotary Club del Valle de Arizpe, en conjunto con ChronoSport, dio a conocer la próxima edición de la carrera atlética "Corre por la Educación 2026", la cual se desarrollará en la capital coahuilense.

La justa deportiva se realizará el domingo 19 de abril de 2026, teniendo como punto de salida y meta las instalaciones de la Agencia Mazda Saltillo. De acuerdo con los organizadores, las pruebas para adultos arrancarán a las 7:00 horas, mientras que las categorías infantiles lo harán a partir de las 8:30 horas.

Detalles de la carrera

El evento contempla recorridos de 5 y 12 kilómetros para corredores adultos, además de competencias especiales para niñas y niños. En la distancia de 5 kilómetros se premiará a los tres primeros lugares de las ramas femenil y varonil con trofeos, mientras que en los 12 kilómetros se otorgarán premios en efectivo de 4 mil pesos para el primer sitio, 3 mil para el segundo y mil pesos para el tercero, en ambas ramas.

En el caso de los participantes infantiles, se definieron trayectos conforme a su edad: 800 metros para menores de 11 y 12 años; 600 metros para quienes tienen entre 9 y 10 años; 400 metros para la categoría de 7 a 8 años, y 200 metros para niños y niñas menores de 6 años.

Inscripciones y costos

Los corredores inscritos recibirán un kit que incluye playera oficial del evento, número con chip, medalla conmemorativa, kit de recuperación, acceso a la premiación y un paquete de fotografías.

El costo de participación será de 300 pesos para la categoría general y 120 pesos para las infantiles. Las inscripciones estarán disponibles en establecimientos como Tessen, Innovasport, Velocup y Fissiovital, así como en las oficinas de ChronoSport ubicadas en Ramos Arizpe.