Pruebas antidoping a personal de Protección Civil en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.– Personal de Protección Civil fue sometido este jueves a pruebas de antidoping aplicadas de manera sorpresiva, como parte de las acciones permanentes para garantizar que los elementos se encuentren en óptimas condiciones al momento de atender una emergencia.

Acciones de la autoridad para garantizar la seguridad

Autoridades municipales señalaron que estas evaluaciones seguirán realizándose de forma periódica para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que el personal operativo trabaje bajo los estándares necesarios para la protección de las familias arteaguenses.

Importancia de los controles a cuerpos de emergencia

Además, recordaron que recientemente, durante sesiones del Congreso del Estado, se subrayó la importancia de implementar este tipo de controles a cuerpos de emergencia, con el fin de evitar riesgos y salvaguardar la integridad de la población.