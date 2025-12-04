DIF San Juan de Sabinas entrega apoyos a adultos mayores

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF San Juan de Sabinas, llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al programa 'Atención Integral para Adultos Mayores', como parte de las acciones realizadas en coordinación con el DIF Coahuila.

Durante el recorrido, la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Karina Ríos, destacó el esfuerzo realizado durante este año en beneficio de la población adulta mayor. "Desde el inicio hemos trabajado constantemente, dejando el corazón en cada programa y beneficio, como lo hace nuestro Presidente Municipal Óscar Ríos Ramírez; ahora estamos enfocados en presentar el trabajo de un año, y con orgullo veo lo que hemos logrado en beneficios reales para nuestros ciudadanos", expresó.

Además, señaló que esta entrega forma parte del cierre de actividades del presente año, periodo en el que se ha mantenido como prioridad la atención y el acompañamiento a las personas adultas mayores del municipio.

Los apoyos se realizaron gracias al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y el DIF Coahuila, presidido honorariamente por la Ing. Liliana Salinas Valdés. El objetivo del programa es fortalecer el bienestar de este sector mediante acciones que contribuyan a su calidad de vida y atención integral.