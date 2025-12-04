Saltillo avanza en prevención del suicidio: IMPLAN presenta nueva plataforma

SALTILLO, COAHUILA.- La prevención del suicidio avanza hacia un modelo más articulado. Durante la más reciente sesión de la mesa municipal especializada en el tema, el director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Alberto Salinas, dio a conocer los progresos de una plataforma que reunirá, por primera vez, información proveniente del DIF Saltillo, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Procuraduría y el propio instituto.

El sistema, actualmente en fase de desarrollo técnico, permitirá visualizar en tiempo real los reportes de intentos de suicidio, georreferenciarlos y detectar patrones relacionados con edades, género, horarios y contextos.

Esta lectura integral, explicó Salinas, será clave para activar protocolos de atención inmediata y mejorar la precisión de las intervenciones psicológicas y sociales.

Aunque la herramienta aún no entra en funcionamiento, el IMPLAN trabaja con estadísticas del INEGI y datos locales que perfilan la urgencia del proyecto. Saltillo registra una tasa de 9.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, cifra superior tanto al promedio nacional (6.3) como al global (9.2).

Las autoridades también observan que la mayoría de los intentos son protagonizados por mujeres entre 24 y 30 años, mientras que los casos consumados se presentan con mayor frecuencia en hombres.

El software no será una app de acceso público, aclaró el funcionario, sino una plataforma conectada a las dependencias que atienden directamente estos eventos.

Su diseño contempla la generación de alertas tempranas y de "semáforos emocionales", así como la coordinación expedita entre las instituciones cuando un caso requiera atención urgente.

El proyecto comenzó a tomar forma entre marzo y abril de este año, desde la conceptualización hasta la creación del equipo interinstitucional.

Si el desarrollo avanza conforme a lo previsto, la primera fase operativa arrancará en enero, con la intención de ir sumando funciones y afinando su desempeño conforme la herramienta se utilice en campo.