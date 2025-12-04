Mejoras en el Centro de Atención Animal Saltillo: Emmanuel Olache detalla cambios

SALTILLO, COAHUILA.- El Centro de Atención Animal de Saltillo cuenta ya con infraestructura renovada para mejorar la atención y calidad de vida de los animales que resguardan.

Así lo informó Emmanuel Olache, titular de Medio Ambiente, quien detalló que las modificaciones incluyeron la ampliación y limpieza de las áreas clínicas, donde ahora se dispone de agua caliente mediante un boiler, lo que permitirá realizar esterilizaciones y atenciones médicas en mejores condiciones.

Detalles sobre las mejoras en el Centro de Atención Animal

Olache explicó que también se dignificaron los espacios de resguardo y almacenamiento, así como las zonas destinadas a alimento y suministros.

Una de las novedades es la creación de un "mini pet park", un pequeño parque diseñado para que los perros puedan tomar sol, reducir el estrés y convivir en grupos supervisados mientras esperan una oportunidad de adopción.

El funcionario destacó el trabajo conjunto con la sociedad civil, asociaciones animalistas y diversas universidades, como el Tecnológico de Saltillo, la UANE y la Carolina.

Gracias a la campaña Croquetón, concluida el pasado 30 de noviembre, se reunieron más de 700 kilogramos de alimento que ya están siendo utilizados en el centro.

Impacto de la campaña Croquetón en el bienestar animal

Además de las mejoras físicas, la dependencia busca fortalecer la cultura de la tenencia responsable mediante campañas de esterilización, educación y adopción. "Queremos erradicar al máximo el sacrificio de seres sintientes cuando no sea necesario", subrayó Olache.

Las instalaciones se ubican en la carretera a Torreón, frente al vivero y a la entrada del relleno sanitario. Los teléfonos de contacto permanecen sin cambios y, según el funcionario, se ha reforzado el personal para brindar una mejor atención. Las puertas están abiertas para quienes deseen conocer el lugar o iniciar un proceso de adopción.

Colaboración con universidades y asociaciones para el bienestar animal

De cara al 2026, Olache adelantó que el gobierno municipal trabaja en un proyecto más ambicioso para el bienestar animal, en colaboración con colegios de veterinarios, asociaciones y rescatistas independientes.

Asimismo, se prevé que en febrero del próximo año quede formalmente integrado un nuevo consejo ciudadano dedicado a fortalecer esta política pública.