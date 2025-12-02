Saltillo capacita a 136 vecinos mediadores para resolver conflictos

SALTILLO, COAHUILA.- En lo que va del año, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Unidad de Justicia Cívica, ha capacitado como Vecinos Mediadores a 136 personas de diversas colonias de la ciudad, a fin de que puedan coadyuvar a dirimir conflictos vecinales.

Acciones de la autoridad en la mediación vecinal

Miguel Ángel Garza Félix, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que para el alcalde Javier Díaz González, impulsar la ciudadanización de la seguridad es una tarea prioritaria en Saltillo.

"El Programa de Vecinos Mediadores contribuye a la seguridad en la ciudad, porque está enfocado a resolver, mediante el diálogo, conflictos vecinales por los espacios de estacionamiento, el ruido, lugares para la colocación de basura, entre otros, y así evitar que estos escalen hasta convertirse en delitos entre los vecinos".

Detalles sobre la capacitación de vecinos mediadores

Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica, señaló que han formado 136 vecinas y vecinos de sectores como la colonia Saltillo 2000, La Herradura, Ojo de agua, Bellavista, Teresitas, Valle de San Antonio y Lomas de Lourdes.

Dicha capacitación tiene una duración de 10 horas en la que se abordan temas como escalada del conflicto, mediación, herramientas de comunicación y control de las emociones.

"El objetivo de este programa es generar un ambiente más sano entre las y los vecinos para concientizar a los mismos", agregó Gorety Serrato.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabaja de manera permanente a través de sus áreas especializadas por mantener una ciudad segura.