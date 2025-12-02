Gobierno Municipal de Saltillo realiza jornada de limpieza en Plaza Manuel Acuña

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo realizó una jornada intensiva de limpieza de banquetas en la Plaza Manuel Acuña, uno de los espacios más representativos del Centro de Saltillo, con el propósito de ofrecer un entorno seguro, ordenado y digno para las familias, visitantes y turistas que diariamente acuden a este sitio emblemático.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales lavaron en esta primera etapa de trabajos, la banqueta de esta plaza pública que se ubica sobre la calle Ignacio Allende, en su tramo entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, así como un tramo de la esquina entre Juan Aldama e Ignacio Allende.

Para estos trabajos, personal municipal utilizó una hidrolavadora para limpiar este tipo de superficies, ya que usan agua a alta presión para eliminar la suciedad incrustada y moho, con un ahorro de agua significativo.

Estas acciones permiten mejorar el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad a quienes recorren la plaza, además de preservar la imagen histórica y cultural de la Plaza Manuel Acuña, un punto de referencia para el turismo y la convivencia social.

Asimismo, como parte del compromiso de embellecer y dar mantenimiento al Centro de Saltillo, el Gobierno Municipal realiza de manera simultánea trabajos de rehabilitación de fachadas de hogares y comercios, así como la eliminación de grafiti y pintas en las principales calles de esta importante zona de la ciudad.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a contribuir con estas labores al evitar tirar basura, además de cuidar uno de los espacios públicos más emblemáticos de Saltillo.

Acciones de limpieza en la Plaza Manuel Acuña

Con el propósito de mejorar la seguridad vial, el flujo vehicular y el entorno urbano para todas las familias saltillenses, el Ayuntamiento eliminó maleza y basura en diversas vialidades de la ciudad.

Brigadas del programa "Aquí Andamos", implementado por el alcalde Javier Díaz, deshierbaron camellones, acotamientos y banquetas, además de retirar desechos sólidos y materiales acumulados que representaban riesgos para conductores y peatones en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.

Estas acciones se realizaron en el tramo que comprende entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en el embellecimiento del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en donde sembraron cientos de plantas nochebuenas, esto en el tramo que se ubica entre el bulevar Francisco Coss y la calle Canadá.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar con estas acciones de manera permanente y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier servicio público a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, para su inmediata atención.