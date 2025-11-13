Diken International apoya la Competencia Brigadas CLAM 2025 en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Durante la Competencia de Brigadas CLAM 2025, se destacó no solo el esfuerzo y la preparación de los equipos participantes, sino también el compromiso de las autoridades y organismos que hicieron posible la realización del evento.

¿Qué ocurrió?

El Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) expresó su reconocimiento al Ing. Francisco Javier Sánchez Aguirre, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, y a su equipo, por su constante labor en favor de la seguridad industrial en la región.

Asimismo, se agradeció el apoyo del Ing. Patricio Gil, vicepresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), y de la Lic. Claudia Rodríguez Sepúlveda, directora general de la misma, por promover la cultura de prevención y seguridad entre las empresas afiliadas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La empresa Diken International también fue reconocida por facilitar sus instalaciones para la realización de la competencia, que reunió a brigadistas de diferentes compañías.

Finalmente, se hizo una mención especial al Lic. José Antonio González Martínez, delegado del CLAM, por su liderazgo, coordinación y compromiso en la organización de esta edición.