Transporte y Vialidad de Frontera investiga quejas por tarifas de taxis elevadas

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Transporte y Vialidad de Frontera, José Ibarra Guajardo, informó que durante la última semana se han recibido diversas quejas de ciudadanos por el aumento indebido en las tarifas de los taxis, las cuales han sido elevadas entre 10 y 12 pesos más del costo habitual.

El funcionario explicó que algunos choferes han aprovechado la falta de supervisión para incrementar el precio del servicio sin autorización. "Esto ha ocurrido durante esta semana, que las personas se han quejado por esta situación. Quedaron de traerme la información ya que no tuvieron la precaución de tomar esos datos y andan recabando eso para llevarlo a los secretarios generales", detalló.

Ibarra Guajardo señaló que el departamento a su cargo revisará los reportes para aplicar las sanciones correspondientes conforme al reglamento interno, ya que cualquier modificación en las tarifas debe ser previamente autorizada. "De la zona centro a la Aviación o a la colonia Occidental la tarifa regular es de 60 pesos, pero hay choferes que están cobrando más a los usuarios, lo cual no está permitido", puntualizó.

El titular de Transporte y Vialidad reiteró que se busca mantener el orden y proteger la economía de los ciudadanos, por lo que exhortó a la población a reportar cualquier abuso o cobro irregular para proceder conforme a la ley.