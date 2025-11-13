Gobierno de Coahuila lanza incentivos fiscales para el Buen Fin 2025

SALTILLO, COAH.- El Gobierno del Estado puso en marcha un programa de incentivos fiscales con motivo del Buen Fin 2025, mediante el cual los contribuyentes podrán obtener descuentos en multas, recargos y actualizaciones en distintos trámites estatales.

¿Qué ocurrió?

El Administrador Fiscal General, José María Morales Padilla, explicó que el esquema busca ofrecer facilidades a las familias coahuilenses para regularizar sus adeudos y mantener al día sus obligaciones ante el Estado. "Es una buena oportunidad para que las familias se pongan al corriente; los descuentos abarcan prácticamente todos los conceptos fiscales y se aplican de igual manera, tanto en ventanilla como en línea", señaló el funcionario.

¿Cuáles son los beneficios del programa?

Morales Padilla indicó que durante el fin de semana las oficinas de recaudación estatal operarán con horarios extendidos, con el objetivo de agilizar la atención y permitir que más personas aprovechen los beneficios. Asimismo, recordó que los trámites pueden realizarse a través del portal electrónico del Gobierno del Estado, donde los descuentos se aplican de forma automática, una opción pensada para quienes prefieren evitar filas y realizar sus pagos desde casa. "Con este programa buscamos fortalecer la economía familiar y mantener una recaudación estatal sólida, promoviendo al mismo tiempo una cultura de cumplimiento responsable", subrayó Morales Padilla.

El programa estará vigente del 13 al 17 de noviembre, e incluye beneficios en control vehicular, licencias, servicios del Registro Civil y diversos impuestos estatales.