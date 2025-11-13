Mujer lesionada tras volcadura en carretera Múzquiz-Palú

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una aparatosa volcadura se registró sobre la carretera Múzquiz-Palú, dejando como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

La afectada fue identificada como Marisol N de 56 años de edad, quien conducía un automóvil Toyota Camry, color blanco al momento del accidente.

¿Qué ocurrió?

Según los primeros reportes, la mujer perdió el control del vehículo tras el percance provocado por otro conductor. De acuerdo con la versión de la propia víctima, domiciliada en la calle Ignacio Ramírez número 38 del sector Tiro Tres y de oficio comerciante, una camioneta blanca que circulaba a exceso de velocidad la rebasó intempestivamente, levantando grava del camino.

Las piedras impactaron el parabrisas de su auto, lo que la hizo perder el control del volante y volcar fuera de la cinta asfáltica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindarle los primeros auxilios; posteriormente la ingresaron a urgencias del Seguro Social para valoración médica. Autoridades viales tomaron conocimiento del percance y exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones en dicho perímetro, mientras el vehículo fue remolcado y desplazado a un corralón de la localidad.