Copa Coahuila de Ciclismo 2026: Más Competidores y Premios

ARTEAGA, COAHUILA.- Con la promesa de superar el éxito alcanzado en su primera edición, se presentó oficialmente la segunda Copa Coahuila de Ciclismo, evento que se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero de 2026 en la Sierra de Arteaga y que contará con la participación de ciclistas nacionales e internacionales.

Durante el anuncio, organizadores y patrocinadores destacaron que este proyecto nació como una iniciativa de responsabilidad social para fomentar la cultura deportiva y posicionar nuevamente al ciclismo como una disciplina relevante en la región.

Destacaron que en su primera edición, celebrada a inicios de 2025, más de 300 competidores de ocho países participaron en las diferentes categorías, por lo que esperan superar y probablemente duplicar esa cifra de participantes para la nueva edición.

Para el próximo año, el evento crecerá en todos los sentidos: la bolsa de premios se incrementa de 250 mil a 400 mil pesos, lo que coloca a la Copa Coahuila dentro del top tres de competencias con mayor premiación a nivel nacional. Además, se incorporarán nuevas categorías y mejoras técnicas en las rutas.

Entre las novedades destacan la creación del "Rey de la Montaña", con cronometraje en tres segmentos de escalada y premios especiales, así como la Copa Kids, dirigida a niñas y niños de 5 a 10 años, quienes vivirán la experiencia completa de participar en una competencia profesional, desde recoger su kit hasta cruzar la meta.

El recorrido también presentará modificaciones: la segunda etapa aumentará su distancia de 120 a 150 kilómetros, con pendientes de hasta el 11.2% de inclinación. Como parte del proyecto, se contempla pavimentar un tramo de 700 metros en la zona de Carbonera para conectar con el otro lado de la sierra, lo que permitirá abrir una nueva ruta permanente para los ciclistas.

Se agregó que la Copa Coahuila 2026 contará nuevamente con la participación de equipos profesionales como R. Monex, donde militó el destacado ciclista mexicano Isaac del Toro, y se busca confirmar la asistencia de Petrolike, conjunto con presencia en competencias europeas.

Los organizadores agradecieron el respaldo de empresas como Vitti Logistics, Finza y la marca Specialized, así como el apoyo de la Federación Mexicana de Ciclismo y de las autoridades locales. "Queremos seguir promoviendo el talento mexicano y posicionar a Coahuila como un referente del ciclismo en el país", señalaron.

Las inscripciones se espera están abiertas antes de que termine noviembre, asimismo se recalcó que este evento constará de tres días de actividades: el viernes con la Copa Kids y el prólogo elite, el sábado con la etapa de ruta, y el domingo con el criterio y la premiación final.