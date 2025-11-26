Contactanos

Queja de automovilista en Coahuila: gasolinera no despacha litros completos

La denuncia de una automovilista genera preocupación entre los usuarios de la gasolinera.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 26 noviembre, 2025 - 07:25 p.m.
Al terminar de despachar el combustible la mujer se percató que en el tablero de su vehículo no se vio reflejada la carga de 20 litros de gasolina.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– A través de redes sociales comenzó a circular la denuncia de una automovilista que acusa a una gasolinera ubicada en el sector Analco de presuntamente no despachar litros completos.

Según la publicación, luego de cargar 500 pesos de gasolina, la aguja del medidor prácticamente no registró aumento. La afectada señaló que en la estación suelen justificar esta situación argumentando que "la aguja se queda pegada", pero asegura que esto no ocurre al cargar combustible en otras gasolineras de la ciudad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La denuncia generó de inmediato múltiples reacciones de otros usuarios, quienes compartieron experiencias similares y recomendaron tener precaución al acudir a esta estación, pues en reiteradas ocasiones esta situación se ha presentado.

¿Qué acciones se han tomado?

Cabe señalar que hasta el momento, no se informó por los afectados si existe algún reporte formal ante Profeco o alguna otra autoridad correspondiente, sin embargo se pidió a los habitantes del municipio y sector evitar cargar gasolina en este sitio que esperan pueda ser regularizado.

En su denuncia la mujer expuso el ticket de compra, con la fecha y los litros pedidos al despachados.
A su denuncia se unieron más personas que piden sea verificada esta estación.

    En su denuncia la mujer expuso el ticket de compra, con la fecha y los litros pedidos al despachados.

    A su denuncia se unieron más personas que piden sea verificada esta estación.

