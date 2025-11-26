Queja de automovilista en Coahuila: gasolinera no despacha litros completos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– A través de redes sociales comenzó a circular la denuncia de una automovilista que acusa a una gasolinera ubicada en el sector Analco de presuntamente no despachar litros completos.

Según la publicación, luego de cargar 500 pesos de gasolina, la aguja del medidor prácticamente no registró aumento. La afectada señaló que en la estación suelen justificar esta situación argumentando que "la aguja se queda pegada", pero asegura que esto no ocurre al cargar combustible en otras gasolineras de la ciudad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La denuncia generó de inmediato múltiples reacciones de otros usuarios, quienes compartieron experiencias similares y recomendaron tener precaución al acudir a esta estación, pues en reiteradas ocasiones esta situación se ha presentado.

¿Qué acciones se han tomado?

Cabe señalar que hasta el momento, no se informó por los afectados si existe algún reporte formal ante Profeco o alguna otra autoridad correspondiente, sin embargo se pidió a los habitantes del municipio y sector evitar cargar gasolina en este sitio que esperan pueda ser regularizado.