Desabasto de Agua en Ramos Arizpe: Vecinos sin Respuestas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Desde el pasado fin de semana, diversas colonias de Ramos Arizpe enfrentan un severo desabasto de agua potable, situación que ha generado molestia entre los vecinos afectados, quienes acusan a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) de no responder a sus reportes ni brindar información oportuna sobre la causa del corte.

Habitantes de las zonas afectadas denunciaron que el servicio se interrumpió desde el viernes, y hasta este lunes por la tarde aún no se había restablecido en algunas colonias.

Además, lamentaron que no hubo ningún aviso oficial previo por parte de las autoridades municipales, lo que dificultó la organización de las familias para enfrentar la contingencia.

"No contestan en EMAS, no sabemos qué pasa ni cuánto tiempo más estaremos así. Es una falta de respeto para toda la comunidad", expresó una vecina de Parajes de los Pinos.

Esta situación no es nueva en Ramos Arizpe. De acuerdo con testimonios ciudadanos, los cortes en el suministro de agua se han vuelto frecuentes desde el inicio de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, generando creciente inconformidad social.

Ante el desabasto, se ha incrementado el uso de pipas particulares, cuyo costo, que puede superar los 300 pesos por carga, representa un gasto adicional que muchas familias consideran injustificado: "Es un gasto que no deberíamos tener si el servicio se ofreciera como debe ser", dijo otro de los vecinos.

Hasta el momento, EMAS no ha emitido un comunicado oficial explicando el motivo del corte ni ofreciendo un calendario de restablecimiento, lo que ha intensificado las críticas hacia la falta de atención y transparencia de la dependencia.

Vecinos exigen una respuesta inmediata y soluciones duraderas a un problema que, aseguran, ya es parte de la vida cotidiana en muchas colonias del municipio.