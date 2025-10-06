Gobierno de Coahuila Prioriza Infraestructura Educativa para Planteles

SALTILLO.-COAHUILA.- El Gobierno del Estado de Coahuila mantiene una política abierta para atender las necesidades más urgentes en los planteles educativos, afirmó Julio Long, director de Infraestructura Física Educativa, al destacar que las principales peticiones de padres de familia y maestros se relacionan con la rehabilitación de sanitarios, redes eléctricas y suministro de agua.

"Nosotros priorizamos que los niños y niñas tengan espacios dignos: baños en buen estado, agua y energía eléctrica. A veces nos piden techumbres, pero cuando los sanitarios están en malas condiciones, eso es lo primero que atendemos", explicó.

El funcionario señaló que, aunque existe un programa operativo anual, éste se elabora con varios meses de anticipación y no limita la atención a nuevas solicitudes.

"El gobernador Manolo Jiménez nos ha pedido seguir atendiendo peticiones todo el año; no porque tengamos un plan previo vamos a dejar de escuchar a la gente", expresó.

Actualmente, el estado desarrolla más de 80 aulas didácticas en distintas regiones, según las necesidades detectadas con base en el crecimiento de matrícula escolar. Las zonas con mayor demanda se concentran en Saltillo, Torreón, Acuña y Ramos Arizpe, principalmente en áreas periféricas donde el crecimiento poblacional es más acelerado.

Long destacó que este año la inversión en infraestructura educativa asciende a 420 millones de pesos, cifra que, si bien siempre podría ampliarse, representa un respaldo sólido por parte del Gobierno estatal.

"El gobernador no escatima en educación. Siempre pregunta qué falta y cuánto falta para atender a todos los planteles", puntualizó.