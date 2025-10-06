Mercadito Mejora Coahuila: 300 ediciones apoyando a las familias coahuilenses

SALTILLO, COAH.- El programa social "Mercadito Mejora Coahuila" alcanzará próximamente su edición número 300, y para conmemorar esta cifra significativa, se prepara un evento especial con actividades y sorpresas dirigidas a las familias coahuilenses, informó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador del programa.

El funcionario detalló que este esfuerzo, impulsado desde el ámbito estatal, ha permitido que miles de personas accedan a productos básicos a precios accesibles, contribuyendo a la economía familiar en diversas comunidades.

A lo largo de sus ediciones, señaló, el Mercadito se ha consolidado como un espacio de apoyo directo y constante para la ciudadanía.

Elizondo Pérez señaló que en los próximos días se dará a conocer la sede del Mercadito 300, y recalcó que el programa está abierto a toda la población, sin afiliación partidista. "Aquí no se le pregunta a nadie de qué partido es. Todos los programas, brigadas, jornadas de vacunación o escrituración que se están llevando a cabo son para todos los coahuilenses", afirmó.

Además, subrayó que tanto los programas estatales como los municipales se rigen bajo un enfoque de inclusión y servicio, y buscan beneficiar sin distinción a quienes más lo necesitan.