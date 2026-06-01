Arteaga: Desaparecen imágenes religiosas de un consultorio en el centro

Arteaga, Coahuila.- La desaparición de dos imágenes religiosas de un consultorio ubicado en la zona centro de Arteaga generó preocupación entre sus propietarios, quienes solicitaron el apoyo de la ciudadanía para recuperarlas.

De acuerdo con la denuncia realizada por una trabajadora del lugar, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:10 horas del martes, cuando una mujer ingresó al establecimiento y, aprovechando la atención que se brindaba a varios pacientes, tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra del Arcángel San Miguel para después retirarse sin ser detectada.

La afectada indicó que ambas piezas tienen un importante significado emocional para ella y su familia, por lo que más allá de su valor material, lamentó la pérdida por el apego sentimental que representan.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, pidió a la comunidad mantenerse atenta en caso de que las imágenes sean ofrecidas en venta o entregadas a terceros, con la esperanza de poder recuperarlas y devolverlas a su lugar de origen.

Asimismo, hizo un llamado a quien pudiera tener información sobre el paradero de los artículos religiosos para comunicarse con los propietarios y contribuir a su localización.