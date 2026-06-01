35 detenidos en operativo de seguridad en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un total de 35 personas fueron detenidas durante un operativo de seguridad realizado el pasado fin de semana en diversos sectores del poniente de Ramos Arizpe, lo que evidenció la persistencia de conductas ilícitas y faltas administrativas en algunas colonias del municipio.

Las detenciones se efectuaron como resultado de recorridos de vigilancia y prevención desplegados en zonas habitacionales donde autoridades mantienen especial atención debido a reportes relacionados con alteraciones al orden público y otros incidentes.

El dispositivo se desarrolló en colonias como Jardines de Analco, Analco I y II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Privada Cactus, Cactus, Villa Sol y Valle Poniente, donde se reforzó la presencia policial durante el fin de semana.

En las acciones participaron elementos de la Policía Preventiva Municipal, la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron patrullajes y labores de proximidad en distintos puntos de estos sectores.

Las 35 personas aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica de acuerdo con las faltas o delitos por los que fueron detenidas.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de operativos se realizan de manera periódica, principalmente durante fines de semana y horarios considerados de mayor actividad social, con el objetivo de atender reportes ciudadanos y prevenir situaciones que afecten la seguridad de los habitantes.