Contactanos

Coahuila

Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026

La visita académica de estudiantes de Mecatrónica a Expo Manufactura 2026 en CINTERMEX les brinda contacto directo con tecnologías de vanguardia y soluciones industriales.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 09 febrero, 2026 - 07:29 p.m.
Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026
Estudiantes de Mecatrónica durante su recorrido en Expo Manufactura 2026.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Con el objetivo de reforzar su preparación académica y conocer de primera mano las tendencias que marcan el rumbo de la industria, estudiantes de la carrera de Mecatrónica de la Universidad realizaron una visita académica a la Expo Manufactura 2026, evento celebrado en CINTERMEX, en el estado de Nuevo León.

Alumnas y alumnos de segundo y quinto cuatrimestre, acompañados por docentes del área, recorrieron los distintos pabellones de la exposición, donde tuvieron contacto directo con tecnologías de vanguardia, automatización industrial y soluciones aplicadas a la manufactura inteligente.

Durante la jornada, las y los estudiantes interactuaron con especialistas del sector, lo que les permitió fortalecer su aprendizaje práctico, ampliar su panorama profesional y comprender la importancia de la innovación y la actualización constante para su futura inserción en el mercado laboral.

La visita a la Expo Manufactura 2026 permite a los estudiantes de Mecatrónica conocer las últimas tendencias en la industria.

Este tipo de actividades académicas contribuyen de manera significativa a la formación integral de los jóvenes, al vincular los conocimientos adquiridos en el aula con escenarios reales de la industria, impulsando así su competitividad y preparación para los retos tecnológicos actuales.

1 / 2
Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026
Jóvenes conocen tecnologías aplicadas a la industria inteligente.
2 / 2
Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026
Visita académica fortalece la formación profesional de futuros ingenieros.

  • Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026

    Jóvenes conocen tecnologías aplicadas a la industria inteligente.

  • Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026

    Visita académica fortalece la formación profesional de futuros ingenieros.

  • Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026
  • Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados