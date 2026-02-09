Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad exploran tendencias en Expo Manufactura 2026

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Con el objetivo de reforzar su preparación académica y conocer de primera mano las tendencias que marcan el rumbo de la industria, estudiantes de la carrera de Mecatrónica de la Universidad realizaron una visita académica a la Expo Manufactura 2026, evento celebrado en CINTERMEX, en el estado de Nuevo León.

Alumnas y alumnos de segundo y quinto cuatrimestre, acompañados por docentes del área, recorrieron los distintos pabellones de la exposición, donde tuvieron contacto directo con tecnologías de vanguardia, automatización industrial y soluciones aplicadas a la manufactura inteligente.

Durante la jornada, las y los estudiantes interactuaron con especialistas del sector, lo que les permitió fortalecer su aprendizaje práctico, ampliar su panorama profesional y comprender la importancia de la innovación y la actualización constante para su futura inserción en el mercado laboral.

La visita a la Expo Manufactura 2026 permite a los estudiantes de Mecatrónica conocer las últimas tendencias en la industria.

Este tipo de actividades académicas contribuyen de manera significativa a la formación integral de los jóvenes, al vincular los conocimientos adquiridos en el aula con escenarios reales de la industria, impulsando así su competitividad y preparación para los retos tecnológicos actuales.