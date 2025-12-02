Éxito de la brigada Registro Civil en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con gran éxito se llevó a cabo la brigada organizada por la Dirección Estatal del Registro Civil en esta ciudad, donde se ofrecieron diversos servicios a la comunidad. Entre ellos destacaron la corrección de datos, la impresión de actas de nacimiento foráneas y la expedición de documentos con un descuento del 50%, lo que permitió a los asistentes realizar trámites de manera ágil y accesible.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la coordinación del programa Mejora Coahuila, espacio que recibió a decenas de ciudadanos interesados en aprovechar los beneficios. Durante el evento, la titular de la coordinación, Claudia Garza Iribarren, expresó su agradecimiento a los funcionarios estatales por acercar estos servicios a la población de Sabinas.

En su mensaje, Garza Iribarren subrayó que estas brigadas representan un apoyo significativo para las familias, ya que evitan traslados innecesarios hasta la capital del estado. "La jornada del Registro Civil es muy importante porque ahorra a los ciudadanos movimientos y viajes, y por consiguiente también dinero", puntualizó.

Los asistentes reconocieron la utilidad de estas acciones, que además de facilitar trámites esenciales, fortalecen la confianza en las instituciones al brindar soluciones inmediatas y con descuentos que benefician la economía familiar. La respuesta positiva de la comunidad reflejó la necesidad de mantener este tipo de programas de manera constante.

Finalmente, la funcionaria agradeció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por impulsar iniciativas que acercan los servicios públicos a cada región. Destacó que la preocupación del mandatario por atender las necesidades ciudadanas se refleja en estas brigadas, que contribuyen al bienestar y desarrollo de las comunidades.