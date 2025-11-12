Fallece interno del Cefereso 18 tras motín en Ramos Arizpe

Un interno del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, perdió la vida la noche de este miércoles durante un presunto motín al interior del penal.

El hombre fue identificado como Fidel Flores Gatica, de 34 años, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo luego de sufrir varias heridas punzocortantes en el tórax. Sin embargo, al llegar al área de urgencias, ya no contaba con signos vitales, según informaron fuentes médicas.

El traslado se realizó en una ambulancia proveniente del penal, acompañado por un enfermero, quien confirmó que el ataque ocurrió dentro del centro penitenciario conocido como Cefereso de Mesillas.

¿Qué ocurrió?

Trascendió que Flores Gatica permanecía recluido desde el año 2023 y, tras su fallecimiento, autoridades federales y estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre posibles detenidos o el origen del altercado. Las autoridades están trabajando para determinar las circunstancias que llevaron a este trágico suceso.