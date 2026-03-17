Fatal accidente en libramiento Norponiente de Ramos Arizpe deja una persona fallecida

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un fatal accidente registrado la tarde de este martes en el libramiento Norponiente provocó la muerte de una persona, además de generar importantes afectaciones a la circulación vehicular.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 33, cerca de la colonia Parajes de los Pinos, donde un camión de carga de 3.5 toneladas presuntamente intentó rebasar, impactando contra una camioneta tipo pickup RAM, la cual terminó volcada tras el fuerte choque.

De acuerdo con los primeros reportes de elementos de la Guardia Nacional, el impacto fue de tal magnitud que uno de los ocupantes de la camioneta perdió la vida en el lugar de manera inmediata. La escena obligó a las autoridades a resguardar la zona debido a las condiciones en que quedó el cuerpo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 33 del libramiento Norponiente, cerca de la colonia Parajes de los Pinos.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes confirmaron el fallecimiento, mientras que corporaciones de seguridad implementaron un cierre total de la vialidad en ambos sentidos para permitir las labores periciales.

Las autoridades implementaron un cierre total de la vialidad para realizar las investigaciones pertinentes.

Hasta el momento, no se ha localizado a los ocupantes del camión involucrado, por lo que se presume que huyeron tras el accidente. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.