Saltillo anuncia Juego con Causa 2026 para apoyar a personas con espectro autista

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, anunciaron el Juego con Causa 2026, en el que lo recaudado se destinará directamente a apoyar a personas con espectro autista.

El Juego con Causa será el 13 de abril a las 7:00 de la tarde en el Estadio Francisco I. Madero, en un encuentro de pretemporada entre Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova.

"Será un gran evento deportivo y emocionante, pero también es una oportunidad para unir a la comunidad por una noble causa que nos inspira: las personas con espectro autista", señaló Javier Díaz.

El presidente municipal de Saltillo agradeció a jugadores, directivos y equipos por su entrega y compromiso para este juego, en el que se espera la asistencia de más de 10 mil personas.

"Saltillo es la mejor ciudad para vivir, destacada por la calidez y solidaridad de su gente, un ejemplo de compromiso en causas sociales.

Invito a todos a que vayan con sus familias y vivamos juntos esta fiesta", dijo Díaz González.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció al Club Saraperos y al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte por sumarse nuevamente a esta causa y por su apoyo para hacer posible este evento.

"Nuestro propósito es seguir apoyando a las niñas, niños y familias que viven dentro del espectro autista. Gracias a lo que logramos recaudar en el Juego con Causa del año pasado, este mes estaremos inaugurando el Centro Municipal de Atención Integral al Autismo, un espacio que brindará atención especializada y acompañamiento a muchos niños y sus familias", dijo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo mencionó que con lo que se logre recaudar este año se busca seguir fortaleciendo este esfuerzo y continuar ayudando a quienes más lo necesitan.

Juan Carlos Reynoso, director general del Club Saraperos de Saltillo, mencionó que nuevamente se abre la casa de los Saraperos para seguir apoyando y sumando a este tipo de causas en beneficio de la niñez.

Por su parte, el director institucional del Grupo Alianza, Jorge Verástegui Saucedo, destacó la importancia de este tipo de actividades que redundan en un beneficio colectivo.

"Saraperos no solo se limita a representar a la ciudad en el ámbito deportivo, sino que contribuye de manera activa al bienestar de la sociedad que los apoya sin condiciones", expresó.

Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, dio a conocer que los boletos podrán ser adquiridos a través de la página de Boleto Móvil o en los puntos de venta en el DIF Saltillo, el Gimnasio Municipal, el Multideportivo El Sarape o en la Presidencia Municipal de Saltillo.

Mencionó que el costo de los boletos será de 80 pesos en general; mil 200 pesos los palcos (200 por persona y se vende el palco completo); 3 mil 600 pesos las Junior Suite (300 por persona y se vende completo); 5 mil 600 pesos las Suite y Suite contenedor (350 por persona y se vende completa); y 300 pesos en el Bar Contenedores.

Durante la presentación del Juego con Causa se contó con la presencia de Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.