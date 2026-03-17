Saltillo: ciudadanos piden más vigilancia tras detención de meseros

SALTILLO, COAHUILA.- Tras darse a conocer la detención de 14 meseros que presuntamente distribuían droga al interior de antros ubicados al norte de la ciudad, usuarios de redes sociales señalaron que esta práctica no se limita a dichos establecimientos.

¿Qué declararon los ciudadanos sobre la situación?

De acuerdo con comentarios difundidos en diversas plataformas, bares ubicados en la zona centro, así como botaneros al sur de Saltillo, también operarían bajo un esquema similar, donde —aseguran— la venta y consumo de sustancias ilícitas se realiza de manera cotidiana y sin discreción.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, ciudadanos han manifestado su preocupación y exhortaron a las autoridades a ampliar los operativos de vigilancia e inspección en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de frenar la distribución de drogas en este tipo de establecimientos.

Asimismo, pidieron que las acciones no se limiten a operativos aislados, sino que se mantengan de manera constante para garantizar la seguridad de quienes acuden a estos espacios.