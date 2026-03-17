14 personas detenidas y 3 locales clausurados en operativo en zona norte de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en centros nocturnos, la Fiscalía General del Estado de Coahuila llevó a cabo un operativo en la zona norte de Saltillo que derivó en la detención de 14 personas y la clausura de tres establecimientos.

De acuerdo con las autoridades, las acciones fueron encabezadas por el Centro de Operaciones Estratégicas en coordinación con la Policía Estatal, tras labores de inteligencia que apuntaban a la posible venta de drogas al interior de bares y antros.

Durante las revisiones, los agentes aseguraron a varios individuos que trabajaban principalmente como meseros, quienes presuntamente ofrecían sustancias ilícitas como cristal, cocaína y marihuana directamente a los clientes, bajo un esquema de venta discreta dentro de los negocios.

Detalles del operativo

Como resultado del operativo, fueron clausurados tres establecimientos identificados como Privé, Suite 290 y Rabbit, este último ubicado en una zona donde recientemente se había registrado un hecho violento entre clientes.

Los 14 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado, donde se integrarán las carpetas de investigación correspondientes por delitos relacionados con la venta y distribución de narcóticos. Asimismo, no se descarta que las indagatorias permitan detectar una posible red más amplia de comercialización.

Estrategia de vigilancia

Estas acciones forman parte de un esquema permanente de vigilancia impulsado por el Centro de Prevención, que ha intensificado recorridos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de inhibir conductas de riesgo y supervisar el cumplimiento de medidas de seguridad en establecimientos nocturnos.

En dichos operativos participan unidades especializadas e incluso se contempla el uso de binomios caninos para la detección de sustancias, como parte de una estrategia integral.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de intervenciones buscan no solo sancionar irregularidades, sino también promover la corresponsabilidad de propietarios y personal de seguridad en bares y cantinas, a fin de garantizar espacios más seguros para los usuarios.

Finalmente, indicaron que, ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, se prevé reforzar estos operativos mediante la coordinación entre distintas corporaciones, debido al incremento en la afluencia a este tipo de establecimientos.