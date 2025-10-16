Exitosa Feria del Empleo en Ramos Arizpe 2025

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Con buena participación ciudadana se llevó a cabo este jueves la Feria del Empleo Ramos 2025 en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde más de 70 empresas locales, nacionales e internacionales ofrecieron 2 mil 500 vacantes en distintos sectores industriales, comerciales y de servicios.

Desde temprana hora, decenas de buscadores de empleo acudieron al evento en busca de una oportunidad laboral, aprovechando la presencia de empresas de la región Sureste y del corredor industrial de Ramos Arizpe.

De acuerdo con la Dirección de Fomento Económico, más de 100 vacantes fueron destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual, en una edición que destacó por su carácter incluyente y por promover la inserción laboral en igualdad de condiciones.

El encuentro laboral se realizó de 9:00 a 13:00 horas y permitió el contacto directo entre empleadores y aspirantes, quienes pudieron conocer las opciones disponibles y entregar solicitudes de manera presencial.

Así mismo se informó que para futuras convocatorias, las autoridades invitaron a mantenerse atentos a las redes sociales del municipio o comunicarse al teléfono 844 180 1000 ext. 1049 y al correo fomentoeconomico2527@gmail.com.