Encuentran a hombre sin vida en tráiler en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un hombre identificado como Luis Díaz, de 49 años, fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles al interior de su tráiler estacionado en una gasolinera frente al Parque Industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el conductor había llegado la tarde del martes procedente de Nuevo Laredo, donde inició su ruta con destino final en la zona industrial de Santa María. Tras compartir la cena con otros transportistas en el paradero, decidió descansar dentro de su unidad.

Sin embargo, al no responder a los llamados de sus compañeros durante la mañana, acudieron a buscarlo y lo hallaron inconsciente en la cabina del tráiler. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y ordenaban el levantamiento del cuerpo.

El Servicio Médico Forense determinará las causas exactas del fallecimiento, aunque de manera preliminar se presume que sufrió un infarto mientras dormía.