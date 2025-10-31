Harrison Barnes recibe reconocimiento de San Antonio Spurs en Saltillo

SAN ANTONIO, TEXAS.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó un reconocimiento al jugador de los San Antonio Spurs, Harrison Barnes, por su compromiso social y contribución al bienestar de las familias de Saltillo al realizar un donativo importante para el programa "Activa tu Parque" en la colonia Mirasierra.

Durante su gira de trabajo por San Antonio, Texas, Javier Díaz, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, entregó el reconocimiento al reconocido basquetbolista durante el medio tiempo del partido entre Spurs y Miami Heat.

Javier Díaz recordó que Harrison Barnes realizó un donativo de 1.2 millones de pesos para la rehabilitación de 2 canchas de básquetbol en la colonia Mirasierra, al oriente de Saltillo.

"Gracias a su generosidad y compromiso con el desarrollo social, fue posible rehabilitar un espacio público que hoy se ha convertido en un punto de encuentro para más de 12 mil personas", dijo.

Señaló que el 20 de junio de este año, con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y del mismo jugador de la NBA, Harrison Barnes, se inauguró la Plaza Mirasierra Spurs como parte del programa "Activa Tu Parque".

Durante este día, además, el basquetbolista, quien fue medallista de oro en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 con la selección de Estados Unidos, ofreció una clínica a niñas y niños de diferentes academias de Saltillo.

La Plaza Mirasierra Spurs contó además con la intervención del Gobierno Municipal de Saltillo junto con el Gobierno del Estado para la construcción de banquetas, rampas, adecuación de espacios para área de juegos, de mesas de concreto de ping-pong y ajedrez, construcción de cisternas, reforestación, sistema de riego, pozo de absorción y luminarias.

Asimismo, diferentes organizaciones de la iniciativa privada y Bankaool aportaron juegos infantiles y la Asociación de Contratistas Hispanos y Congresistas, que preside Frank Fuentes, a través de la organización "Color a México", pintó un mural de Harrison Barnes en el espacio rehabilitado.

El total de la inversión en este punto fue de 3.5 millones de pesos.

Conocen, Javier y Luly, modelo de inclusión de Morgan´s Wonderland

En su gira de trabajo por San Antonio, Texas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, visitaron el parque temático Morgan´s Wonderland, a fin de conocer su funcionamiento y modelo de operación en materia de inclusión.

En el parque fueron recibidos por la directora de Operaciones del parque, Catherine Lorenzo, con quien fortalecieron lazos de cooperación, además de intercambiar experiencias exitosas en temas de inclusión, accesibilidad y recreación para personas con discapacidad.

Javier Díaz, junto a su esposa Luly López Naranjo, recorrieron el parque temático que es reconocido a nivel mundial por su modelo de recreación totalmente inclusivo, diseñado para que personas con y sin discapacidad puedan disfrutar juntas en igualdad de condiciones.

"Para nosotros esta visita representa la oportunidad de aprender de su modelo y trazar el diseño de espacios en los que las personas con discapacidad puedan convivir, aprender y trabajar juntas en un ambiente seguro y accesible", dijo.

Durante el recorrido intercambiaron buenas prácticas en materia de infraestructura inclusiva y recreación accesible, así como oportunidades de capacitación, cooperación técnica y atracción de donativos para fortalecer proyectos de inclusión en la ciudad.

Javier Díaz mencionó que la capital de Coahuila es una ciudad segura, humana y comprometida con la inclusión, y recordó que recientemente Saltillo recibió la Medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025, que la distingue como municipio líder en inclusión y accesibilidad.

Inclusión y cooperación económica

Como parte de su gira de trabajo, el alcalde Javier Díaz González se reunió previamente con Rubén Minutti Zanatta, Cónsul de México en San Antonio, Texas, donde se analizaron temas de cooperación y vinculación con temas culturales, económicos, educativos y de seguridad, en beneficio de ambas ciudades.

Asimismo, junto a su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, visitó el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón USA (CRIT USA), donde constataron el modelo de atención integral que ofrecen, especializado en servicios de rehabilitación para niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Javier Díaz intercambió experiencias sobre programas de inclusión social, atención médica y desarrollo humano con Federica Soriano, directora general de Fundación Teletón USA.