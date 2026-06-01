Mujer resulta gravemente lesionada en accidente en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Una mujer resultó gravemente lesionada la mañana de este lunes tras verse involucrada en un accidente vial ocurrido sobre el bulevar Francisco Coss, antes de su cruce con el bulevar Isidro López Zertuche. De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil Chevrolet Aveo que conducía se impactó por alcance contra una unidad de transporte público de la ruta 7A, la cual se encontraba completamente detenida mientras esperaba incorporarse a la circulación. La fuerza del impacto provocó severos daños en la parte frontal del vehículo, dejando prensada a una de las ocupantes.

Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y utilizaron equipo hidráulico especializado para realizar las maniobras necesarias y liberar a la lesionada. Tras ser rescatada, la mujer fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de los lesionados ni el nosocomio al que fueron llevados.

Durante las labores de auxilio y rescate, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de abanderamiento para agilizar la circulación y prevenir nuevos incidentes en la zona. Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se informó que el exceso de velocidad y la falta de distancia de seguridad podrían haber sido factores que contribuyeron al percance.