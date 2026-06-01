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Coahuila

Fuego consume vivienda en Villa De Palaú

Los vecinos alertaron a los bomberos al pensar que el propietario estaba dentro de la casa.

Por Teresa Muñoz - 01 junio, 2026 - 05:48 p.m.
Fuego consume vivienda en Villa De Palaú
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      VILLA DE PALAÚ, COAH.- Dejar una veladora encendida cerca de una cama provocó un incendio en una vivienda propiedad de Martín N, ubicada en la calle Rosales con Santos Degollado en la colonia Jardín.

      Lo anterior fue informado por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal. Destacó que los bomberos de esta comunidad acudieron al lugar para sofocar el incendio.

       

      Cabe señalar que los vecinos creían que el propietario estaba dentro, por lo que solicitaron ayuda de inmediato.

      Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, la situación se controló y se sofocaron las llamas. Sin embargo, el interior de la vivienda quedó consumido.

       

      El propietario, de 43 años, logró salir a tiempo y refugiarse en casa de una de sus hermanas.

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