IMSS Coahuila ofrece mastografía gratuita en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe.- Con el objetivo de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila pondrá en operación durante junio unidades móviles de mastografía en distintos municipios de la entidad, incluyendo Ramos Arizpe.

El coordinador de Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Coahuila, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que los mastógrafos móviles brindarán atención a mujeres derechohabientes mayores de 40 años mediante citas programadas previamente en sus respectivas Unidades de Medicina Familiar (UMF).

En la región Sureste, las unidades móviles estarán disponibles en las UMF No. 3 y No. 88 de Ramos Arizpe, donde las pacientes podrán realizarse este estudio de manera gratuita.

El especialista destacó que la mastografía es una de las principales herramientas para detectar de forma temprana el cáncer de mama, lo que permite iniciar tratamientos oportunos y aumentar las posibilidades de recuperación.

Asimismo, exhortó a las mujeres derechohabientes interesadas a acudir a su unidad médica para solicitar información sobre fechas, horarios y requisitos para acceder al servicio.

De acuerdo con la programación dada a conocer por el IMSS, durante junio no se contempla la instalación de mastógrafos móviles en Saltillo, Arteaga o General Cepeda, por lo que las mujeres de estos municipios que sean derechohabientes podrán consultar en su clínica correspondiente las opciones disponibles para realizarse el estudio.