Incendio en Colonia Analco 2 de Ramos Arizpe controlado por Bomberos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La mañana de este jueves, una vivienda de la colonia Analco 2 en Ramos Arizpe resultó afectada por un incendio que se registró en la calle Jalpa número 3. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro inició en una de las habitaciones, donde fueron consumidos un colchón, su base y varias prendas de vestir. De acuerdo con las primeras indagatorias, un posible corto circuito habría sido la causa del fuego.

En el momento del incidente, la casa se encontraba sola, ya que los propietarios acostumbran salir a trabajar desde muy temprano, alrededor de las 5:00 de la mañana, según relataron los vecinos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que estas se propagaran a otras partes de la vivienda o a casas aledañas.