Inclusión laboral en Coahuila: desafíos y avances para personas con discapacidad

SALTILLO, COAHUILA.– Aunque en Coahuila se han logrado avances significativos en materia de inclusión laboral, integrar a personas con discapacidad al mundo del trabajo continúa siendo un desafío que requiere esfuerzo conjunto entre autoridades, empresas y sociedad.

Así lo expresó Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, quien reconoció que durante años este sector ha enfrentado dificultades para acceder a empleos formales, principalmente por barreras culturales y falta de oportunidades.

Señaló que, pese a este panorama, el estado ha dado pasos firmes en la construcción de una cultura más incluyente, donde cada vez más empresas optan por abrir espacios laborales a personas con discapacidad.

"Ha sido un proceso complejo, pero hoy vemos resultados. Coahuila se ha fortalecido en este tema y se siguen generando nuevas oportunidades", afirmó.

Acciones del DIF Coahuila

En este sentido, destacó que el DIF estatal trabaja de manera permanente en programas de capacitación, vinculación laboral y sensibilización empresarial, con el objetivo de impulsar la independencia económica de este grupo poblacional.

A nivel nacional, la situación refleja la magnitud del reto. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que millones de personas con discapacidad en México enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral, y una parte importante permanece fuera de la actividad económica.

Políticas públicas y desafíos

Este escenario ha motivado la implementación de políticas públicas enfocadas en la inclusión, así como incentivos para el sector privado que promueven la contratación de personas con discapacidad.

En Coahuila, estas estrategias han permitido avanzar en la integración laboral, aunque la funcionaria subrayó que aún es necesario romper estigmas y cambiar la percepción social sobre las capacidades de este sector.

Finalmente, hizo un llamado a continuar fortaleciendo la inclusión desde todos los ámbitos, al destacar que brindar oportunidades laborales no solo mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que también enriquece a las empresas y a la sociedad en su conjunto.