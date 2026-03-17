Museo del Desierto se renueva con Campamento Cretácico

SALTILLO, COAHUILA.- De cara a la próxima temporada vacacional, el Museo del Desierto se prepara para recibir a miles de visitantes durante Semana Santa con nuevas atracciones y actividades familiares. Así lo dio a conocer su director, Arturo González, quien adelantó que este año el principal atractivo será el "Campamento Cretácico", un espacio lúdico enfocado en el público infantil. "El museo es grande y hemos notado que, mientras los adultos terminan cansados tras el recorrido, los niños aún tienen mucha energía. Por eso creamos un lugar donde puedan seguir jugando y explorando", explicó.

El Campamento Cretácico ofrecerá 600 metros cuadrados de diversión para niños.

El Campamento Cretácico contará con aproximadamente 600 metros cuadrados de áreas de juego y exhibición, con capacidad para recibir entre 250 y 300 personas simultáneamente. Este nuevo espacio incluirá zonas de excavación, lavado de minerales, puentes elevados y ambientación temática inspirada en minas y antiguos fuertes. Además, se integrarán nuevos puntos de venta de alimentos, bebidas y una tienda, lo que ampliará la oferta de servicios dentro del museo. La atracción también podrá utilizarse para eventos escolares y fiestas infantiles.

El museo espera superar los 45 mil visitantes en esta temporada vacacional.

González señaló que, como cada año, el museo celebrará actividades tradicionales como el "cumpleaños de los osos", donde se reparten pasteles a los visitantes, además de exhibiciones de dinosaurios robotizados con nuevas incorporaciones, y la presentación de animales recién nacidos. Para esta temporada, el recinto espera superar los 45 mil visitantes, provenientes en su mayoría de estados como Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México. Asimismo, se ampliará el horario de taquilla hasta las 18:00 horas durante los días santos.

Nuevos guías y servicios mejorados para una experiencia integral en el museo.

Como parte de la logística, el museo contará con 200 nuevos guías en capacitación y reforzará su oferta gastronómica y comercial, con el objetivo de brindar una experiencia integral a las familias. "Será una gran fiesta para todos los visitantes. Queremos que no dejen de venir y disfrutar de todo lo que hemos preparado", concluyó el director.