Festival de las Cazuelas en Saltillo: gastronomía y cultura en Semana Santa

1 / 2 La Plaza Nueva Tlaxcala será sede del evento gastronómico los días 2 y 3 de abril. 2 / 2 Además de comida, el festival incluirá venta de artesanías y presentaciones culturales para los asistentes. ❮❯

SALTILLO, COAHUILA.- La ciudad se prepara para recibir una de sus celebraciones gastronómicas más representativas con la séptima edición del Festival de las Cazuelas 2026, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de abril en la explanada de la Plaza Nueva Tlaxcala.

El evento reunirá a más de 15 cocineras tradicionales, quienes ofrecerán una amplia variedad de platillos típicos de temporada, especialmente de Cuaresma, elaborados a partir de recetas heredadas por generaciones.

Entre la oferta gastronómica destacan tortitas de papa, chicales, platillos con camarón, pescado en diversas preparaciones, así como la tradicional capirotada y versiones innovadoras de este postre.

Los organizadores señalaron que el festival no solo busca deleitar el paladar de los asistentes, sino también preservar y difundir las tradiciones culinarias de la región. Los precios serán accesibles, con opciones desde los 50 pesos hasta platillos completos que rondan entre los 140 y 150 pesos.

La inauguración oficial está programada para el 2 de abril a las 12:00 horas. El horario general del evento será de 11:00 a 18:00 horas, aunque se recomienda asistir temprano, ya que en ediciones anteriores la demanda ha provocado que los alimentos se agoten antes de lo previsto.

Importancia del festival para la comunidad

Autoridades municipales destacaron la importancia del festival como parte de las actividades de Semana Santa, al considerarlo un espacio que fortalece la identidad cultural, impulsa el turismo y genera derrama económica para la ciudad. Se estima la asistencia de alrededor de 3,000 personas y una derrama aproximada de 300 mil pesos.

Actividades culturales y artesanales

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con la participación de artesanos locales, quienes ofrecerán productos tradicionales como dulces típicos, pan artesanal, textiles, sarapes y piezas de barro. También habrá presentaciones de grupos folclóricos y actividades culturales que enriquecerán la experiencia de los visitantes.

El Festival de las Cazuelas se consolida así como una celebración que combina sabor, historia y comunidad, invitando tanto a locales como a turistas a disfrutar de las raíces culinarias de Saltillo.