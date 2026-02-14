Clausuran vivienda por fiesta clandestina en la colonia Guadalupe de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Tras reiterados reportes ciudadanos por ruido excesivo y reuniones nocturnas constantes, autoridades municipales intervinieron y clausuraron una vivienda de la colonia Guadalupe donde se realizaba una fiesta clandestina que había generado molestias durante meses a los vecinos del sector.

De acuerdo con habitantes de la zona, las celebraciones se prolongaban hasta la madrugada con música a alto volumen, lo que impedía el descanso de las familias cercanas. Señalaron que en el área habitan principalmente adultos mayores y personas con problemas de salud, quienes resultaban los más afectados.

Vecinos indicaron que en múltiples ocasiones solicitaron apoyo policial. Aunque oficiales acudieron previamente para pedir a los organizadores que bajaran el volumen, al retirarse las unidades el ruido volvía a incrementarse.

Ante la reincidencia, la mañana del sábado, alrededor de las 07:30 horas, se ordenó un operativo conjunto con personal de Ecología e inspectores del departamento de Alcoholes para proceder de manera administrativa.

Acciones de la autoridad

Durante la intervención, las autoridades ingresaron con orden administrativa, suspendieron la reunión y aplicaron sanciones a los responsables por violaciones a reglamentos municipales. Varias personas fueron aseguradas para su certificación y se solicitó el apoyo de grúas para retirar vehículos que obstruían la vialidad en los alrededores.

Minutos después se confirmó la detención de varios asistentes señalados como organizadores del evento. Posteriormente se notificó la clausura del inmueble, que quedó bajo supervisión municipal.

Impacto en la comunidad

La acción fue bien recibida por residentes del sector, quienes manifestaron que, tras semanas de reportes, finalmente recuperaron la tranquilidad en la zona.

Autoridades reiteraron que continuarán atendiendo denuncias por ruido excesivo y reuniones fuera de norma, e invitaron a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones.