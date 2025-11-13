Habitantes de Mesa de las Tablas denuncian falta de agua en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.– Habitantes de la comunidad de Mesa de las Tablas denunciaron que desde hace tiempo enfrentan interrupciones constantes en el suministro de agua potable, situación que ha afectado a decenas de familias de esta zona serrana.

Vecinos reportaron que el servicio llega con muy baja presión o simplemente no llega durante varios días, lo que dificulta las actividades domésticas básicas.

¿Qué ocurrió?

Cabe señalar que este tipo de fallas también ha ocurrido en otros puntos de Arteaga, donde recientemente se registraron cortes prolongados que generaron inconformidad entre la población.

Mientras las autoridades municipales y el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) atribuyen la problemática a la disminución del caudal en los pozos y a la sequía, habitantes señalan que esta es una problemática que lleva varios años presentándose e incrementando.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Asimismo, los habitantes solicitan mayor claridad sobre los tiempos en que se normalizará el suministro, así como un plan preciso de distribución.

Por su parte, la paramunicipal ha informado que la presencia de conexiones clandestinas en el municipio complica aún más la eficiencia del sistema.

¿Qué acciones están tomando los vecinos?

Por su parte, la población de Mesa de las Tablas pide que se prioricen las zonas más afectadas y que se implementen acciones inmediatas, mientras continúan aplicando medidas de ahorro y reportando fugas con la esperanza de que el servicio se restablezca de manera regular.