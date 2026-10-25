Javier Díaz González resalta la importancia del deporte en Saltillo

Saltillo, Coah. - Como parte del ciclo de conferencias "Educación Física y Deporte: Formación, Transformación Social y Desarrollo Integral", Lucha de la Peña, exentrenadora de natación de Javier Díaz González, destacó la constancia y disciplina del ahora alcalde de Saltillo, las cuales forman parte de su desarrollo personal y profesional.

Lucha de la Peña recordó a Javier Díaz desde su niñez, cuando entrenaba en intensas jornadas, a pesar de las condiciones del clima y el cansancio, con una dedicación que lo llevó a Estados Unidos y luego a representar a México en dos Juegos Olímpicos en natación.

"Se los cuento porque Javier no se convirtió en quien es solo en la alberca. Ahí aprendió disciplina, constancia, a no rendirse. Eso es lo que ustedes enseñan todos los días", comentó la exentrenadora a docentes de educación física que asistieron al ciclo de conferencias.

Luego de dar la declaratoria inaugural de la jornada, Javier Díaz González ofreció la primera ponencia, titulada "Mi coach, mi impulso", en la que compartió su experiencia en el deporte, así como la influencia que este ha tenido a lo largo de su vida.

El ahora alcalde de Saltillo recordó el esfuerzo y las vivencias que lo llevaron a representar a México, así como a obtener triunfos en diversas competencias a nivel internacional, entre ellas los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Atenas 2004.

"Creemos firmemente que la educación física y el deporte son dos aspectos importantes en el desarrollo integral de las personas y que ayudan a conformar una mejor comunidad", comentó Díaz González.

El presidente municipal destacó que en su gobierno, de la mano con la iniciativa privada y la sociedad civil, se trabaja en el rescate de espacios públicos y en promover el deporte en todos los niveles.

Javier Díaz González se sumó al reconocimiento que Lucha de la Peña hizo a las y los docentes de educación física y resaltó la importancia de la labor que desempeñan a diario, por lo que los exhortó a sentirse orgullosos de su trabajo.