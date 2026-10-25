Jericó Abramo critica cambios en Modalidad 40 del IMSS

SALTILLO, COAH.- Los cambios aprobados por el Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían generar incertidumbre entre miles de trabajadores que planearon su retiro con base en las condiciones anteriores, advirtió el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien pidió transparentar el sustento financiero de la medida.

El legislador calificó la determinación como apresurada y consideró que estaría relacionada con las presiones económicas que enfrenta el instituto para cubrir las pensiones y sus compromisos financieros.

Como parte de su argumento, señaló que el IMSS mantiene un adeudo de 116 mil millones de pesos con proveedores de medicamentos, cifra que, dijo, refleja la dimensión de los problemas financieros de la institución.

"Creo yo que lo están haciendo porque ya están colapsadas las finanzas del Seguro Social y la proyección del pago de pensiones es alarmante para el Seguro Social. Traen un déficit de 116 mil millones de pesos de pago a proveedores en medicamentos", declaró.

Abramo Masso sostuvo que, antes de implementar modificaciones de esta naturaleza, debió plantearse una reforma al Sistema Nacional de Pensiones respaldada por un estudio actuarial. Ese documento, afirmó, permitiría a la Cámara de Diputados evaluar las condiciones económicas del instituto y analizar posibles soluciones.

Aunque reconoció que el Consejo del IMSS cuenta con atribuciones para tomar decisiones, recordó que se trata de un organismo tripartita, en el que intervienen representantes gubernamentales y del sector patronal.

En este contexto, destacó el creciente peso de las aportaciones de los empleadores en los ingresos contributivos del Seguro Social, frente a una menor participación relativa del gobierno, de acuerdo con las cifras que presentó.

"En el año 2018, de cada 10 pesos de ingresos contributivos del Seguro Social, cuatro eran de los patrones y ahorita está llegando a 7.5 de los patrones de cada 10. Cada vez el gobierno aporta menos", afirmó.

El diputado también reconoció que algunas personas aprovecharon disposiciones o vacíos legales de la Modalidad 40 para aumentar sus semanas cotizadas y elevar el monto de sus pensiones. A su juicio, estas prácticas podían representar una presión financiera para el instituto a mediano plazo.

Sin embargo, consideró que las modificaciones no deben dejar sin opciones a quienes organizaron durante años su retiro conforme a las reglas que estaban vigentes.

Preocupaciones sobre los nuevos límites en pensiones

Uno de los puntos que, señaló, genera preocupación es la situación de quienes todavía no cumplían los requisitos para incorporarse al esquema. Aunque se ha mencionado que las personas inscritas antes del 21 o 22 de octubre quedarían protegidas, persisten dudas entre trabajadores que estaban próximos a reunir las condiciones, incluidos quienes alcanzaron los 55 años y contemplaban completar semanas cotizadas.

Ante la incertidumbre, Abramo Masso indicó que los trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden recurrir al juicio de amparo para buscar protección legal.

El legislador insistió en que se deben aclarar los criterios técnicos de los nuevos límites que, según señaló, se estarían aplicando a los futuros pensionados. Añadió que el país necesita un sistema que conserve su viabilidad financiera y garantice ingresos dignos a quienes realizaron aportaciones durante su vida laboral.

"Creo yo que tenemos que garantizar tener un sistema de pensiones confiable, que tenga vida, que tenga dinero y que garantice la pensión digna de quienes trabajaron para lograrla y aportaron para obtenerla", expresó.

Por ello, solicitó que el IMSS entregue el estudio actuarial a la Cámara de Diputados, en particular a los legisladores que revisan los temas hacendarios, para conocer las causas y alcances de la decisión, así como construir alternativas que concilien la estabilidad financiera del organismo con las expectativas de los trabajadores.

"Creo que es una decisión acelerada del Seguro, pero también entiendo que no tienen dinero en el sistema de pensiones del Seguro. No he visto el estudio, por eso nos encantaría que lo mandaran a la Cámara de Diputados", puntualizó.