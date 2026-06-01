Jóvenes de Zacatecas son sorprendidos en Presa Palo Blanco: Protección Civil

Ramos Arizpe, Coahuila.- Dos jóvenes procedentes de Zacatecas fueron sorprendidos dentro de la Presa Palo Blanco, pese a la presencia de señalamientos que prohíben el acceso al cuerpo de agua debido al riesgo que representa para los visitantes.

La situación fue detectada este domingo por elementos de Protección Civil de Coahuila durante un recorrido de vigilancia en la zona. Al percatarse de que ambos se encontraban dentro de la presa, el personal les indicó que abandonaran el lugar de inmediato para evitar un posible accidente.

Los jóvenes acataron las instrucciones y lograron salir sin requerir atención médica, por lo que el incidente no pasó a mayores.

Las autoridades identificaron a los involucrados como Edwin Moreno, de 27 años, y Eduardo Moreno, de 17, quienes señalaron que se encontraban de visita en la región y decidieron ingresar al agua sin considerar los riesgos ni contar con equipo de seguridad como chalecos salvavidas.

Ante este hecho, Protección Civil reiteró el exhorto a la ciudadanía para respetar la señalización instalada en presas, ríos y otros cuerpos de agua, ya que estas restricciones tienen como objetivo prevenir situaciones que puedan poner en peligro la integridad física o la vida de las personas.