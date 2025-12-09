Reliquia de San Francisco de Asís llega a la parroquia de Analco en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La comunidad católica de la Región Sureste vive una semana de especial significado espiritual con la llegada a la Parroquia de San Francisco de Asís, en la colonia Analco, de una reliquia de primer grado del santo patrono.

Se trata de un fragmento óseo atribuido a San Francisco de Asís, considerado uno de los objetos de mayor valor dentro de la tradición franciscana.

El relicario permanecerá expuesto para su veneración del sábado 6 al sábado 13 de diciembre, ofreciendo a los fieles la oportunidad de acercarse a una pieza que, por su naturaleza, rara vez se presenta para devoción pública.

Ante este acontecimiento el templo informó que la reliquia puede visitarse de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía durante toda la semana. Además, habrá horarios vespertinos el jueves 11 y el sábado 13, de 16:00 a 19:00 horas.

Cabe señalar que dentro de la Iglesia Católica, las reliquias de primer grado aquellas que pertenecen directamente al cuerpo del santo son reconocidas como elementos de profunda veneración, al representar un lazo tangible con la vida y obra de quienes marcaron la historia de la fe.

La figura de San Francisco de Asís, reconocida universalmente por su humildad, su amor por la creación y su mensaje de paz, continúa inspirando a creyentes de todas las edades, quienes durante estos días han acudido para agradecer, pedir y fortalecer su fe.