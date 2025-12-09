Accidente grave en carretera Los Pinos de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un aparatoso accidente se registró la tarde de este martes sobre la carretera Los Pinos, luego de que una máquina del ferrocarril chocara contra un tráiler y terminara por partir en dos la caja de la pesada unidad.

El accidente ocurrió en la carretera Los Pinos

En el lugar también quedó involucrada la conductora de una camioneta Chrysler Town & Country, de 59 años, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladada al hospital Ixtlero en código amarillo para recibir atención médica.

La conductora de una camioneta también resultó lesionada

Elementos de corporaciones estatales y municipales acudieron de inmediato para asegurar el área, coordinar las maniobras de retiro de los vehículos y recabar los datos que permitan esclarecer cómo ocurrió el percance. Las labores se extendieron por varios minutos debido a los daños ocasionados.