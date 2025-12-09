Accidente grave en carretera Los Pinos de Ramos Arizpe

Contactanos

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 09 diciembre, 2025 - 07:59 p.m.
La caja del tráiler quedó partida tras el impacto con la máquina del tren.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un aparatoso accidente se registró la tarde de este martes sobre la carretera Los Pinos, luego de que una máquina del ferrocarril chocara contra un tráiler y terminara por partir en dos la caja de la pesada unidad.

En el lugar también quedó involucrada la conductora de una camioneta Chrysler Town & Country, de 59 años, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladada al hospital Ixtlero en código amarillo para recibir atención médica.

Elementos de corporaciones estatales y municipales acudieron de inmediato para asegurar el área, coordinar las maniobras de retiro de los vehículos y recabar los datos que permitan esclarecer cómo ocurrió el percance. Las labores se extendieron por varios minutos debido a los daños ocasionados.

Autoridades resguardaron la zona mientras se realizaban las maniobras.
La conductora de la van fue trasladada al hospital en código amarillo.

    Autoridades resguardaron la zona mientras se realizaban las maniobras.

    La conductora de la van fue trasladada al hospital en código amarillo.

