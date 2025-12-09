Javier Flores Rodríguez presentará su Primer Informe en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, extendió una invitación abierta a toda la comunidad sambonense para asistir al evento donde presentará los resultados y avances alcanzados durante el presente año de trabajo.

El Primer Informe de Gobierno de la administración 2025–2027 se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, en punto de las 6:00 de la tarde, en el Auditorio Municipal, espacio en el que el Presidente Municipal compartirá de manera detallada los logros, retos y acciones emprendidas en beneficio de las familias.

Durante su mensaje, el alcalde presentará los avances en distintos ejes prioritarios como infraestructura, salud, seguridad, educación y programas de cercanía social, resaltando el esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para seguir construyendo un municipio más fuerte y con mejores oportunidades.

Al concluir el informe, los asistentes podrán disfrutar de un momento de convivencia y celebración en la Plaza de Toros de San Buenaventura, donde se ofrecerá un baile gratuito amenizado por Tropicalísimo Apache, como muestra de agradecimiento a la comunidad por su apoyo y confianza. El Ayuntamiento invita a todas las familias a participar y ser parte de este encuentro ciudadano en vísperas de la navidad.

