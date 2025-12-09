Conalep Frontera brilla en RoboRAVE 2023: Tercer lugar para Zumobot

FRONTERA, COAHUILA.- Alumnos del Conalep Frontera obtuvieron un destacado tercer lugar en el concurso nacional RoboRAVE, luego de competir con su robot Zumobot en la categoría de un kilo, donde se enfrentaron a más de 80 equipos provenientes de diferentes estados del país.

El logro fue conseguido por Yousguars Ramos Velázquez, Ethan Alan Sánchez Vázquez y Edmundo Javier Castillo Rivas, quienes representaron con orgullo al plantel y a la comunidad estudiantil.

El director del Conalep Frontera, Mario Martínez, detalló que los jóvenes cursan el quinto semestre y han sido parte fundamental de la participación del plantel en competencias de robótica desde su ingreso, demostrando disciplina, ingenio y un fuerte compromiso con el aprendizaje técnico.

Recordó que previamente habían resultado ganadores en el torneo estatal, lo que les abrió la puerta para competir en escenarios de mayor nivel.

Martínez destacó que los traslados a Saltillo y posteriormente a Puerto Vallarta, donde se desarrollaron las etapas del concurso, fueron cubiertos por Conalep Coahuila, incluyendo los viáticos, como parte del apoyo institucional para impulsar el talento estudiantil. Señaló que la experiencia adquirida no solo representa un incentivo para los jóvenes, sino también una motivación para continuar participando en nuevas categorías y competencias nacionales.

El director subrayó que este tipo de logros refuerza el prestigio del plantel y demuestra el potencial de sus estudiantes en áreas tecnológicas, invitando a más alumnos a integrarse a proyectos de innovación y robótica.