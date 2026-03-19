Proyecto integral para mejorar seguridad y movilidad de corredores en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Jefatura de Gabinete encabezada por César Iván Moreno, trabaja en la elaboración de un proyecto integral enfocado en mejorar las condiciones de seguridad y movilidad para los corredores en la ciudad, el cual se prevé presentar antes de Semana Santa.

De acuerdo con el funcionario, las acciones se desarrollan en coordinación con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la Comisaría de Seguridad y diversos clubes de corredores, con quienes se han sostenido mesas de trabajo para definir estrategias conjuntas.

Acciones de la autoridad

Entre las principales líneas de acción destacan la adecuación de pasos peatonales, el establecimiento de lineamientos específicos para los corredores urbanos, así como la regulación de velocidades en zonas donde se concentra esta actividad física, especialmente durante horas pico. Moreno subrayó que uno de los ejes prioritarios es la concientización de los automovilistas, a fin de fomentar el respeto hacia quienes practican el running en la vía pública.

"Estamos trabajando mucho en la sensibilización de los conductores, sobre todo en los horarios donde hay mayor presencia de corredores", indicó.

Detalles confirmados

El proyecto contempla también el crecimiento de esta comunidad deportiva, que actualmente se estima en alrededor de 5 mil corredores activos permanentes en Saltillo, cifra que suele incrementarse en temporadas previas a eventos como el medio maratón 21K. En cuanto a la incidencia de accidentes, el jefe de Gabinete reconoció que, aunque no son frecuentes, el objetivo es erradicarlos por completo. Durante el año pasado se registraron tres casos graves relacionados con corredores, uno de ellos con resultado fatal.

"Podemos decir que no son muchos, pero la meta es que no ocurran", enfatizó el funcionario, al reiterar que el plan integral buscará generar condiciones más seguras para todos los usuarios de la vía pública.