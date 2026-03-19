Gobierno de Saltillo limpia Plaza Mirasierra Spurs

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para el rescate y conservación de los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo trabajos de limpieza general en las distintas áreas de la Plaza Pública Mirasierra Spurs, al oriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la realización de estas labores que se llevan a cabo en el marco del programa "Activa tu Parque", iniciativa que busca fomentar entornos seguros, ordenados y funcionales para la convivencia familiar, la activación física y el sano esparcimiento de las familias saltillenses.

Durante la jornada, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron acciones integrales que incluyeron el retiro de basura y desechos sólidos, barrido manual en andadores, limpieza de áreas verdes, así como la recolección de maleza y mantenimiento general del mobiliario urbano en este espacio ubicado entre las calles 4, 19 y 25, del fraccionamiento Mirasierra.

Asimismo, se atendieron zonas como juegos infantiles, bancas y canchas deportivas, con el propósito de brindar a las y los vecinos un entorno digno y seguro para el desarrollo de actividades al aire libre.

"Con programas como 'Activa tu Parque', en Saltillo avanzamos en la construcción de una ciudad más ordenada, saludable y con mejor calidad de vida para niñas, niños, adolescentes y adultos en los distintos sectores de la ciudad", expresó el alcalde Javier Díaz.

Aunado a esto, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió de manera integral las márgenes del cauce natural de agua que atraviesa la colonia La Amistad, exactamente en el tramo ubicado entre las calles 30 y 28 de este sector habitacional al oriente de Saltillo, a fin de evitar riesgos sanitarios y la proliferación de fauna nociva en el lugar.

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó su jornada de reforestación sobre el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, esto como parte del programa "Bosques Urbanos Lineales" del alcalde Javier Díaz González.

El Gobierno Municipal informó que en días próximos se realizarán labores similares en bulevares como Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, José Musa de León, Jesús Valdés Sánchez, entre otros.

Además, personal de la Dirección de Obras Públicas intervino con labores de deshierbe y limpieza general de las laterales y el camellón central del bulevar José Musa de León, en el tramo desde la Carretera Los Valdez al bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Javier Díaz González recordó el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio municipal para su inmediata atención.