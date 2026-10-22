Saltillo coordina trámites de Desarrollo Urbano entre municipios

SALTILLO, Coah. - Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga trabajan en la coordinación de sus direcciones de Desarrollo Urbano para unificar trámites y requisitos municipales, ante el crecimiento de la zona metropolitana y la necesidad de facilitar el desarrollo de proyectos que rebasan los límites territoriales.

Nayeli Castro, directora de Desarrollo Urbano de Saltillo, informó que las tres administraciones mantienen reuniones de trabajo con el acompañamiento del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), a fin de avanzar en una estrategia conjunta de planeación urbana y simplificación administrativa.

Explicó que ya existen desarrollos en los que participan los tres municipios, incluso cuando las obras se ubican en una demarcación distinta a la de alguna de las autoridades involucradas.

La funcionaria señaló que uno de los objetivos es que los ciudadanos encuentren requisitos similares para realizar trámites de un municipio a otro, además de impulsar proyectos compartidos y coordinar el crecimiento urbano.

"Estamos reuniéndonos entre las direcciones de Desarrollo Urbano tanto de Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo. Estamos liderados también por el IMPLAN para ver todo este tema metropolitano", indicó.

Castro agregó que la coordinación debe responder a una dinámica urbana en la que la expansión industrial y habitacional requiere acuerdos entre los municipios para planear infraestructura, servicios y nuevos desarrollos sin depender exclusivamente de sus divisiones administrativas.

El crecimiento de Saltillo apunta hacia el poniente, el surponiente y el sur, debido a la actividad industrial y a las restricciones territoriales que representan Ramos Arizpe, Arteaga y la Sierra de Zapalinamé.

La directora recordó que Derramadero cuenta con un plan parcial cuya vocación es industrial. También destacó la apertura de un parque industrial La Amistad durante la actual administración y la presencia de actividad industrial en otras zonas de la ciudad.

En contraste, explicó que el crecimiento hacia el oriente enfrenta limitaciones por la existencia de un área natural protegida en la Sierra de Zapalinamé.

Consideró que las zonas cercanas a los centros de trabajo deben contar con vivienda, equipamiento y servicios para reducir los costos de traslado de los trabajadores. Añadió que los estudios de planeación prevén que la población de Saltillo continúe creciendo hacia el poniente y el sur.

Sobre la infraestructura para el manejo de residuos, Castro aclaró que su disposición final corresponde a otras áreas de gobierno y que la Secretaría del Medio Ambiente estatal interviene en determinados aspectos de su regulación y gestión.

No obstante, señaló que las necesidades de infraestructura se revisan de manera conjunta para anticipar la demanda y evitar que los sitios existentes lleguen al límite de su capacidad.

Como ejemplo de la coordinación regional, mencionó instalaciones ubicadas en Ramos Arizpe, entre ellas un SIMARI sobre la carretera a Monclova, relacionado con residuos de otro tipo.

La posibilidad de habilitar sitios de disposición final en distintos sectores, como el suroriente y el poniente de Saltillo, tendría que analizarse con las dependencias competentes, precisó.